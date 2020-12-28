"ضوء أخضر" أوروبي لتطبيق اتفاق بريكست

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الاثنين، لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

وكتب الناطق على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 01 يناير 2021".

ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15:00 الثلاثاء (14:00 توقيت غرينيتش)، وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء.

وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي "يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق"، مشيرة إلى "تقييم إيجابي" للصفقة من قبل برلين.

وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول، الخميس، للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

وسيكون تطبيقه موقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي، الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير للتصويت على النص.

وينص الاتفاق على التطبيق الموقت لبنوده حتى 28 فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي، الاثنين، عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية فبراير من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

وقال ميشيل بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على تويتر "الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل".

وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 ديسمبر لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.

وفي 24 ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، في 31 ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.