الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بتهديد أمن المواطن

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، إن بلاده لن تسمح للسلاح المنفلت بتهديد أمن وحرية المواطن.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية،إن "الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية". وتأتي تصريحات الكاظمي بعدما أصدر القضاء العراقي، الأحد، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراق المعروف باسم أبو علي العسكري. وكان العسكري أصدر تصريحات هدد فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء. ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري. وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب.

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