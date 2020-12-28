إيران تسجل 5.908 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز المليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 آلاف و908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلی مليون و206 آلاف و373 شخصا.





وأضافت الوزارة، أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 960 ألفا و751 شخصا حتى الآن، فى حين توفى 121 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 54 ألفا و814 شخصا. يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط.

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