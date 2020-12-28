الجامعة العربية ترحب بتعيين تور وينسلاند منسقًا لعملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - رحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعيين الدبلوماسى النرويجى "تور ونيسلاند" منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والذى يحل المنسق المنتهية ولايته "نيكولاى ميلادينوف".





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