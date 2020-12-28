الكاظمى: لن نسمح للسلاح المنفلت بتهديد حرية المواطن وأمنه

جدة - نرمين السيد - قال الكاظمى، خلال ترأسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية فى العراق، إن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التى جعلت الآليات عقيمة"، مشيرا الى أن العراق على مفترق طرق.

ولفت الكاظمى، إلى أن هناك فرصة للنجاح فى استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسى والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار العراق، مؤكدا أن الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.