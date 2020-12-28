روسيا ترسل تعزيزات إلى شمال سوريا بعد اشتباكات بين أكراد وميليشيات تركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إرسال المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة فى شمال سوريا، بعد اشتباكات وقعت بين الميليشيات المسلحة التابعة لتركيا والقوات الكردية قرب طريق استراتيجى تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى ذلك قبل المحادثات التى تعقد فى جنوب روسيا غدًا الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره التركى مولود جاويش أوغلو. وكانت المعارك اندلعت بين مقاتلين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب عين عيسى فى شمال سوريا هذا الشهر.

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