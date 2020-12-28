الأدني منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أكبر انخفاض في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بـ كوفيد-19 في المملكة، منذ تفشي الوباء في المملكة، إلى 362339 حالة.

وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 11 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6196حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 174 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 353353 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2790 والحالات الحرجة 393 حالة.

وفي سياق أخر، أعلنت شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية، اليوم الأثنين، أنها ستورد للمملكة العربية السعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأعاجل لها، ستبلغ الجرعات التي تصل للسعودية من شركة فايزر 3 ملايين بنهاية شهر مايو.

ونقلت الشبكة عن في وزارة الصحة السعودية أن المملكة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبار.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا في المملكة، وبدأت تطعيم المواطنين باللقاح.