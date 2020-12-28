270 ألف عامل مغترب يرحلون عن عمان هذه السنة بسبب كورونا

بسبب الآثار التي تركها فيروس كورونا في العالم وعلى الدول العربية، غادر سلطنة عمان أكثر من 270 ألف عامل مغترب، خلال عام، وفق ما كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، بحسب صحف عمانية.

وقال المركز الوطني، أن عدد العمال الوافدين بالبلاد، انخفض حوالي 16%، وإن ذلك حدث في الفترة مابين نهاية 2019 حتي نوفمبر الماضي.

وذكرت بيانات المركز أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر في البلاد بلغ مليونا و440 ألفا، بعد أن كان نحو مليون و710 آلاف، بنهاية العام الماضي.

وأثر فيروس كورونا بشكل كبير وأساسي على العمالة في الدول العربية، حيث اضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج هذا العام.

من جانبها، أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنها تتوقع أن يغادر العمال المغتربون دول الخليج العربية بأعداد تفوق ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008، و2009.

وبدأت عمان يوم أمس الأحد التطعيم ضد فيروس كورونا ، قبل يومين من خطط استئناف جميع الرحلات الجوية وفتح الحدود التي أغلقت مؤقتًا وسط مخاوف من سلالة جديدة من المرض.

السلطنة - التي سجلت ثاني أكبر عدد من وفيات كوفيد -19 في الخليج - هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في تلقيح الناس ومثل معظم جيرانها ، اختارت لقاح فايزر Pfizer-BioNTech.

قال وزير الصحة العماني أحمد السعيدي ، وهو من أوائل المواطنين الذين تلقوا جرعة اللقاح في عيادة في مسقط ، إن الأولوية ستعطى للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين يعتبرون من الفئات الضعيفة.

وسجلت عُمان حتى الآن أكثر من 128 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، بينها 1495 حالة وفاة.

وإلى جانب السعودية والكويت ، علقت سلطنة الخليج السفر التجاري وحظرت الدخول والخروج عبر حدودهما البرية والبحرية الأسبوع الماضي بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.

ولم تعلن السعودية بعد عما إذا كانت سترفع التعليق هذا الأسبوع ، بينما قالت الكويت إنها تخطط لإعادة فتحه في الأول من يناير.

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد أنه يجب على المسافرين عمل اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من الوصول.