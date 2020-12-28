تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية، في نبأ عاجل لها، بأن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة خلال ساعة الذروة.

ووفقًا لوسائل الإعلام، هز انفجار، اليوم الاثنين، العاصمة الأفغانية كابل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، والعدد في زيادة.

وقال صحفيون قبلها، إنهم سمعوا دوي انفجار قوي اليوم الاثنين، في منطقة جوزارجاه بكابل.

واستهدفت العبوة الناسفة، على ما يبدو حافلة صغيرة تقل موظفين حكوميين مدنيين في دائرة التعداد والإحصاء.