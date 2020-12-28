منصة مدرستي.. خطوات استخراج وطباعة شهادة بنتيجة الطالب 1442

تعتبر منصة مدرستي هي المنصة التي اعتمد عليها التعليم في السعودية في هذه الفترة، حيث قررت الوزارة في بداية العام الدراسي الدراسة عبر منصة مدرستي لمدة سبع أسابيع فقط من بداية الدراسة، لكن بسبب عدم استقرار الظروف والخوف على حياة الطلاب تقرر الاستمرار في التعليم الالكتروني عبر المنصة حتى نهاية الفصل الدراسي إلى حين انتهاء إجراءات أخرى، وقد أدى الطلاب اختبارات إلكترونيا وهم بصدد معرفة طريقة وخطوات الاستعلام وطباعة النتائج عبر كل من منصة مدرستي ومنصة نور للتعليم الالكتروني، لذاك تعرف على خطوات الحصول على النتائج عبر منصة مدرستي.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر منصة مدرستي 1442

يمكن الاستعلام عن النتائج وطباعتها عبر منصة مدرستي باتباع مجموعة من الخطوات يقوم بها أي من الطالب أو ولي الأمر كما يلي:

الدخول على الحساب الخاص بالطالب على منصة مدرستي.

يمكنك الضغط على خيار التقويم.

نقوم بفتح الصفحة التي تليها وبعد ذلك نجد الإشعارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول نقوم بالضغط عليها.

نجد أن الملفات من نوع PDF نقوم بالضغط عليها لتنزيلها.

بعد أن نقوم بتنزيل الملف الخاص بالطالب نقوم بحفظه في الجهاز بعد ذلك نقوم بطباعتها في أي ماكينة طباعة.

الاستعلام عن النتائج عبر منصة نور

كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر منصة نور حيث نبهت وزارة التعليم بضرورة تفعيل حسابات الطلاب على منصة نور من أجل الحصول على النتائج من كل من منصة نور ومنصة مدرستي بالتالي تخفيف الضغط على الموقع الواحد من أي منهم عند الحصول على النتائج، بذلك يصبح بمقدرة جميع الطلاب الحصول على نتائجهم من كل من منصة نور ومنصة مدرستي للتعليم الالكتروني في السعودية من خلال الخطوات التي تحدثنا عنها من قبل.