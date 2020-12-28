“برقم الهوية”استخراج نتائج الطلاب من نظام نور الفصل الدراسي الأول 1442

نظام نور لنتائج الطلاب 1442، بدئت تتزايد عمليات البحث منذ أولي ساعات اليوم من قبل طلاب المملكة العربية السعودية لدخول نظام نور للاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب التي من المقرر ظهورها عبر المنصة الاليكترونية قريباً،.

ويعتبر “نظام نور” هو أحد أهم المنصات الإلكترونية التي دنشتها وزارة التعليم في السعودية التي توفر للطلاب كافة الخدمات التعليمية التي يحتاجونها إلكترونيا بجانب الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

نتائج نظام نور 1442

وفي ظل الظروف المحيطة التي تمر بها البلاد أثر انتشار فيرس كورونا، قامت من جهتها وزارة التعليم بالسعودية ضمن خطة التعليم عن بعد بتفعيل منصة مدرستي التعليمية التي يتم رفع عليها جميع الشروحات والدروس التعليمية الخاصة بكل مرحلة تعليمية.

كما توفر منصة مدرستي للطالب أن يقوم بتسليم الواجبات والأنشطة المدرسية اونلاين عبر المنصة ليقوم المدرس بإعطائه الملاحظات عليها.

يجب أولاً على الطالب الدخول إلي رابط موقع نظام نور الاليكتروني.

ثم عليه بكتابة الاسم بالكامل وكلمة المرور.

ثم يستوجب عليه ادخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالتأكد أن جميع البيانات تم ادخالها بصورة صحيحية ثم قم بالضغط علي كلمة ”تسجيل الدخول“.

قم باختيار الفصل الدراسي الأول 1442

سيتم تحويلك مباشرة لصفحة كشف الدراجات.

ثم قم باضغط علي “أبحث”

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طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1442