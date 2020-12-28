تتوالى الكرامات.. أول تعليق من مبارك الدويلة بعد تبرئته في تسريبات خيمة القذافي

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، ببراءة النائب السابق، مبارك الدويلة، من تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.

وفي أول تعليق له عقب تبرئته، قال الدويلة في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتوالى الكرامات ويستمر فضل الله علينا ينهمر.. اليوم صدر لي حكم محكمة أول درجة ببراءتي من تهمة التقول على المقام السامي فيما أُطلق عليه بقضية خيمة القذافي".

وأضاف: "شكرا كبيرا للمحاميين الفاضلين ناصر فهد الدويلة ومعاذ مبارك الدويلة".

وجاء حكم الجنايات بعدما أسندت النيابة العامة للدويلة التهم، وأخلت سبيله بكفالة 1000 دينار.

وكان المعارض القطري خالد الهيل نشر تسريبات من داخل خيمة القذافي تتضمن تسجيلات صوتية للقذافي وعدد من الشخصيات بينهم الإخواني الدويلة، والذي يواجه تهما بالتآمر مع القذافي على أمن دول الخليج.

وكان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية، الجناح السياسي للإخوان في الكويت، قال، في وقت سابق في تعليق على تسجيل مسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء كان بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.

وكان قد تم تدوال تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مبارك الدويلة والقذافي، يتحدث فيها عن الشأن العربي والخليجي.

في حين برر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما أثير حول التسريبات، قائلا: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".