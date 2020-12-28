الكويت: لا انتقال إلى المرحلة الخامسة من تخفيف قيود كورونا

أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الاستمرار في تطبيق قرار المرحلة الرابعة، الذي تم بدء تطبيقه منذ قرابة 5 أشهر.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصادر مطلعة قولها إن مجلس الوزراء لن يتخذ في جلسته التي تعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، قرارا بالانتقال إلى المرحلة الخامسة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدت المصادر أنه سيتم الاستمرار في تطبيق قرار المرحلة الرابعة الذي كان قد بدأ تطبيقه منذ تاريخ 18 أغسطس الماضي ودخولها الشهر الخامس.

وأوضحت المصادر أن الاستمرار في المرحلة الرابعة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية تعني استمرار حظر الأنشطة التالية: المناسبات و التجمعات العائلية والاجتماعية والديوانيات، وحفلات الزفاف والتخرج، وكذلك المناسبات الاخري بكل أنواعها، والأندية الرياضية والصحية باستثناء الحصول علي موعد مسبق، إلى جانب حظر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية، ودور السينما والمسارح.

وفي سياق آخر، أعلنت الكويت وصول دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى الكويت منتصف كل شهر.

وقالت المصادر إن دفعات لقاح كورونا ستصل إلى البلاد تباعًا، منتصف كل شهر وسيحدد العدد وفق كمية التصنيع التي يصدرها المصنع التابع للشركة المختصة المنتجة للقاح.

وأكدت المصادر أن "جواز التطعيم" سيكون الشرط الأساسي لفتح المطارات في كل دول العالم، موضحة أنه سيحتاج ما بين 6 و8 أشهر؛ ليتم تطبيقه في جميع الدول، والذي تحرص شركات الطيران على اعتماده.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، بدأت أمس الأحد، أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".