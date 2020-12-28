النمسا: إغلاق معبر "أرنولدشتاين" الحدودي مع إيطاليا بسبب الهطول الكثيف للثلوج

أغلقت الشرطة النمساوية في ولاية كارينثيا، معبر أرنولدشتاين الحدودي مع إيطاليا أمام الشاحنات بسبب الهطول الكثيف للثلوج.

وقالت مصادر في الشرطة - في بيان اليوم /الاثنين/ - : "إن الطقس السئ وكثافة تراكم الثلوج أدت إلى ارتباك كبير في حركة المرور عبر الحدود النمساوية الإيطالية"، مشيرة إلى أن مدة تعليق المرور غير معروفة حتى الآن.

وأضاف: "أن الثلوج الكثيفة أدت إلى فوضى مرورية حادة في جنوب النمسا وإلى إغلاق الطريق السريع الجنوبي أمام المركبات الثقيلة حتى الحدود الإيطالية كما تأثرت الطرق الجبلية بشكل كبير"، لافتة إلى أن ارتفاع الثلوج بلغ أكثر من متر واحد كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة بالفعل في إصابة شمال إيطاليا بالشلل التام.