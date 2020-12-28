رئيس قبرص بعد تلقيه لقاح كورونا: العد التنازلى للقضاء على الفيروس بدأ

جدة - نرمين السيد - وقال أنستاسيادس - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه" اليوم الإثنين، "أصبح يوجد أمل الآن بإمكانية التصدى أخيرا للوباء الذى قلب حياتنا رأسا على عقب وأدى لخسائر فى الأرواح والوظائف"، واصفا اللقاح بأنه بمثابة هبة للحياة. وأعرب عن شكره للأطباء والممرضين الذين يقفون على خط المواجهة أمام فيروس كورونا، مضيفا أنه تم الوصول الآن للعد التنازلى للقضاء على الفيروس الخفى.

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