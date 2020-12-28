خارجية إيران عن تصريحات الصدر: مضللة

وفى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "تصريحات زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، التى دعا فيها واشنطن وطهران إلى الابتعاد عن التدخل فى شؤون العراق، مُريبة ومضللة"، حسبما نقل موقع "بغداد اليوم".
وأضاف زادة: "إن توقيت ومحتوى تلك التصريحات والتغريدات مشكوك فيه ومضر"، مشددًا على أن طهران لا تريد أى توتر فى المنطقة، لكنها ستدافع عن أمنها القومى.
وتأتى تصريحات الخارجية الإيرانية بعد تغريدة نشرها زعيم التيار الصدرى فى العراق، يوم الجمعة الماضية، وطالب فيها إيران والولايات المتحدة بـ "إبعاد صراعاتهما عن العراق".
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