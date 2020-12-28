خبير أمراض بريطانى: لقاح أكسفورد سيغير قواعد اللعبة فى معركة كورونا

وأوضح سمبل، أن لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" سيغير قواعد اللعبة فى المعركة ضد فيروس كورونا، وذلك قبل حصوله على موافقة الجهات التنظيمية المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة تليجراف البريطانية فى نسختها الإلكترونية.
وخلال مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين، قال البروفيسور: "من الواضح أن هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ونعلم أنه من الصعب تطعيم الكثير من الناس فى نفس الوقت - لدينا عدد سكان يقل قليلا عن 70 مليون شخص وسنتحرك بينهم بطريقة منظمة بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وستتم حماية الأشخاص الذين جرى تطعيمهم فى غضون أسابيع، وهذا مهم للغاية".
وتابع: "على أساس فردى، هذه اللقاحات جيدة جدا لدرجة أنها ستحمى الأفراد، لذلك ليس علينا انتظار هذا الهراء المتعلق باكتساب مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية، إذ يمكننا البدء فى حماية الأفراد".
ولفت إلى أن اكتساب المجتمع مناعة القطيع من خلال التطعيم بدلا من العدوى الطبيعية سيتطلب تطعيم 70% إلى 80% من السكان، متوقعا أن يمتد الوقت اللازم لذلك إلى فصل الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا فى الحكومة البريطانية صرح بأنه تم توظيف "عشرات الآلاف" من الأطباء والمتطوعين لإعطاء الملايين من جرعات اللقاح اعتبارا من الشهر المقبل.
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