اليابان : وفاة وزير النقل السابق بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، يعد هاتا، 53 عامًا، أول نائب يموت فى اليابان جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى طوكيو إلى 57.040 إصابة مؤكدة.