جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، يعد هاتا، 53 عامًا، أول نائب يموت فى اليابان جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى طوكيو إلى 57.040 إصابة مؤكدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان : وفاة وزير النقل السابق بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.