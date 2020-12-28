الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين فلسطينيين بـ غزة

جدة - نرمين السيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، النيران تجاه مراكب صيادين فلسطينيين وهى على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى هروب الصيادين إلى شاطئ البحر.





وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أيضا المزارعين فى الأراضى الحدودية شرق المدينة بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومى استهداف الصيادين فى بحر غزة، إضافة إلى استهداف المزارعين فى المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

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