رئيس وزراء اليمن : برنامج الحكومة لن يكون حبرًا على ورق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك، إن حكومته الجديدة لديها مهام استثنائية وعاجلة ستعمل عليها على المدى القصير، مؤكدًا أن العمل سيكون وفق برنامج ورؤية واضحة ترتقى إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية، وفى مقدمتها تخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.





وفى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أكد عبد الملك، أن الانعكاسات السريعة والمباشرة لتشكيل الحكومة فى الجانب الاقتصادى، خاصة كبح جماح تدهور العملة المحلية، وتحسن أسعار الصرف عامل مشجع، يؤكد أن تفعيل مؤسسات الدولة والعمل من خلالها هو الكفيل بنقلة نوعية في حياة ومعيشة المواطنين الذين يكتوون بالتبعات الكارثية للانقلاب على السلطة الشرعية من جانب ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا وإشعالها للحرب فى أواخر 2014. وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية وحدة الصف الوطنى والعودة إلى المسار الصحيح فى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وما أبدته جميع الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية من تعاون وحرص على إنجاحه، وبرعاية كريمة من الأشقاء فى السعودية ودول تحالف دعم الشرعية. كما أوضح عبد الملك أن "برنامج عمل حكومة الكفاءات السياسية سيراعى التعامل مع الأولويات بواقعية وموضوعية ومن خلال خطط وسياسات قابلة للتنفيذ وليست حبرًا على ورق"، مؤكدًا على أن "الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها".

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