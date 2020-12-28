لبنان : حجزنا مليونى جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الإثنين، عن حجز مليونى جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بما يكفى لتطعيم 20% من اللبنانيين فى مواجهة الفيروس التاجى.





ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال حسن فى أعقاب لقائه بالرئيس ميشال عون، اليوم الإثنين، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبنانى بلقاح فايزر، لافتًا إلى أنه أخذ الإذن بالتفاوض على إدخال بعض التعديلات على العقد.

وأضاف: "الخطوة التى قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليونى جرعة لقاح تكفى لـ 20% من اللبنانيين المقيمين على الأراضى اللبنانية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 1.754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى لبنان إلى 171.226، إضافة إلى 15 وفاة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات جراء الوباء إلى 1.379 حالة.