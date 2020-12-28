بريطانيا تهاجم الصين بسبب منع دبلوماسيها من حضور محاكمة المعتقلين من هونج كونج

هاجم وزير خارجية المملكة المتحدة "دومينيك راب"، الصين لعدم السماح لدبلوماسيين بريطانيين بحضور محاكمة شنتشن 12 - الناشطين الاثنى عشر المعتقلين من هونج كونج.

وتم اعتقال الناشطين السياسيين الـ 12 من هونغ كونغ، والمعروفين أيضًا باسم شنتشن 12، بعد محاولتهم الفرار من البلاد إلى تايوان - وهي منطقة تعتبرها بكين جزءًا من البلاد، لكنها لا تسيطر عليها بحكم الأمر الواقع.

وندد وزير الخارجية البريطاني بقرار بكين رفض السماح لدبلوماسيين من المملكة المتحدة ودول أخرى بحضور المحاكمة بشأن جماعة "شنتشن 12" الناشطة.

كما اتهم السلطات الصينية بحرمان المتهمين من الوصول إلى "محامين من اختيارهم".

وقال "راب"، إن مثل هذه الإجراءات تثير "أسئلة جدية حول الوصول إلى مستشار قانوني في الصين القارية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في بيان "نتوقع من الصين التمسك بسيادة القانون وإجراء المحاكمات بطريقة عادلة وشفافة بما يتفق مع المتطلبات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان".