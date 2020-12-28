وزير الصحة اللبناني يزف بشرى سارة حول جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الاثنين، أن لبنان حجز نحو مليوني جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، بما يكفي لتطعيم 20 في المئة من المواطنين اللبنانيين.

وأكد حسن في تصريح أدلى به من القصر الرئاسي، حجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي 20 في المئة من اللبنانيين المقيمين في البلاد.

وكان حسن صرح لوكالة "رويترز" بأن لبنان يقترب من توقيع اتفاق للحصول على اللقاح، وإن أول دفعة سوف تصل بعد ثمانية أسابيع.

وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة.

كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الذي ألحق أضرارا بمستشفيات رئيسية في المدينة.

وتسببت جائحة كورونا في وفاة 1400 في لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ سوري.