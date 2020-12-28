سلالة كورونا المتحورة.. هل وصلت إلى الدول العربية.. الإجابة عند 3 وزراء

وفق الإعلانات الرسمية من دول عربية، فقد ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور في بعضها، وهو ما دق ناقوس الخطر وزاد حالة القلق من الوباء، الذي بدأت موجته الثانية بالفعل، ليتأكد للعالم ما سبق وحذر منه خبراء صحة كبار من إن قدوم فصل الشتاء، يعني تجدد الحالة الوبائية.

أعلنت ثلاث دولة عربية عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المتحور، وهذه الدول، هى لبنان والأردن وعمان.

كان لبنان أول الدول العربية التي سجلت الحالة المقلقة، وكانت لمسافر لبناني قدم من بريطانيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة المتحورة، قبل أسابيع قليلة.

قال وزير الصحة اللبناني في ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​حمد حسن الجمعة الماضية: "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر الجارى".

والأسبوع الفائت، كشف وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عن دراسة جارية فى بلاده للتأكد من وجود 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة الأردني "نذير عبيدات"، إنه تم اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور الأردن.

ذكر الوزير، أن الحالتين تم تسجيلهما لزوجين عادا في 19 ديسمبر الجاري من بريطانيا، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية "ممتازة".

تفشت السلالة الثانية من فيروس كورونا في بريطانيا، وتعدت حدودها إلى العالم، لكن بريطانيا تقول إن السلالة جديدة أكثر عدوى بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسلالة الحالية من الوباء، إلا أنها ليست أخطر في الأعراض المرضية.

وقالت السلطات هناك إن هذه السلالة السبب وراء تفشي الوباء بسرعة في مناطق لندن وجنوب شرق إنجلترا، وسارعت العديد من الدول إلى وقف الرحلات مع بريطانيا لمنع وصول كورونا المتحور إلى أراضيها.

ويعيش العالم الآن في رهبة أمام أربع سلالات لفيروس كورونا، الأولى وهي السلالة الصينية الأولى التي تفشت في العالم بدرجة كاسحة بتطورات من نفس النوع في دول العالم.

والسلالة الثانية وهي التي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا، بينما الثالثة التي يقال أنها أشد فتكًا فقد ظهرت في جنوب أفريقيا، والأخيرة والرابعة ، في نيجيريا ، ولا يعلم مدى خطورتها على وجه الدقة حتى الآن، والثلاث المتأخرين، ظهروا في وقتٍ مقارب هذا الشهر فقط.