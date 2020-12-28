روسيا تطرد دبلوماسيا أوروبيا وتمنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، طرد مساعد القنصل العسكري في السفارة البلغارية في موسكو، المقدم ميتكو بوريسوف، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وسلمت الخارجية الروسية مذكرة طرد الدبلوماسي البلغاري، إلى سفير بلغاريا، أتاناس كريستين، الذي تم استدعاؤه إلى الوزارة في وقت سابق من اليوم، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وقالت الخارجية الروسية إن "هذه الخطوة المتخذة من الجانب الروسي جاءت ردًا على قرار بلغاريا غير المبرر بطرد الملحق العسكري بالسفارة الروسية في صوفيا من البلاد في ديسمبر الجاري".
وفي منتصف ديسمبر الجاري، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، أنه يشتبه في قيام دبلوماسي روسي بجمع معلومات عسكرية، وأمهل الدبلوماسي 72 ساعة لمغادرة البلاد باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.
ووصفت السفارة الروسية القرار بأنه لا أساس له وغير مبرر.
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