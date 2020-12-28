زعيما روسيا والصين يؤكدان بلوغ العلاقات الثنائية أعلى مستوى في التاريخ

أجرى كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينج، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية، تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد كل من بوتين وبينج أن التعاون بين روسيا والصين بلغ أعلى مستوى في التاريخ، مشيرين إلى أن العلاقة بين البلدين تحمل في الحقيقة طابعا متبادل المنفعة"، وفقًا لبيان صادر عن قصر الكرملين الروسي.

وأفاد الكرملين، بأن بوتين وبينج "تبادلا تهانئ دافئة بمناسبة أعياد رأس السنة المقتربة ولخصا نتائج تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين في العام المنتهي".

وذكر البيان أن الاتصال تم خلاله "الإشادة بحالة الاتصالات الثنائية" بين البلدين و"التأكيد على أنها بلغت أعلى مستوى في التاريخ وتحمل في الحقيقة طابعا متبادل المنفعة".

وأكد الزعيمان "في سياق الذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية على وحدة مواقف روسيا والصين من الدفاع عن الحقيقة التاريخية ونتائج الحرب"، معربين عن "رضاهم بشأن الجهود المشتركة الفعالة للمصالح المعنية للبلدين الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا".

وشدد الجانبان على "أهمية التعاون في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات".

وأضاف البيان أن الرئيسان أكدا على "التصميم المتبادل على مواصلة تعميق العمل المشترك في جميع الاتجاهات، بما في ذلك تطبيق مشاريع مشتركة كبيرة في قطاعي الطاقة والتعاون الصناعي"، خاصة في سياق حلول الذكرى الـ20 عام 2021 لتوقيع اتفاق حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.

كما أعرب الرئيسان الروسي والصيني عن "استعدادهما لتنشيط تنسيق الخطوات في الساحة الدولية في مصلحة ضمان السلام والاستقرار على النطاق العالمي والإقليمي"، متفقين على الاستمرار في اتصالات العمل الثنائية.