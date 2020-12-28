إيران: إسرائيل تخاطر بتجاوز الخط الأحمر

حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، من أن إسرائيل تخاطر بتجاوز الخط الأحمر بعد أن قالت وسائل الإعلام إن غواصة إسرائيلية أرسلت إلى الخليج العربي كرادع.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سعيد خطيب زاده قوله "الكل يعرف ما يعنيه الخليج الفارسي لإيران وما هي السياسة التي تنتهجها إيران بشأن مصالحها الوطنية وأمنها".
وأضاف المتحدث أن على إسرائيل أن "تدرك مخاطر تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية الأسبوع الماضي، إن غواصة من طراز دولفين عبرت قناة السويس بشكل واضح فوق سطح الماء في منتصف ديسمبر كتهديد علني لإيران.
وهددت إيران إسرائيل بالانتقام لما تعتبره عملية إسرائيلية لاغتيال عالم نووي بارز، وتم إطلاق النار على محسن فخري زاده بمدفع رشاش يعمل بالأقمار الصناعية بالقرب من طهران في نوفمبر.
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