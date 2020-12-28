تحضير زبدة الفول السوداني بمكون واحد وعمل الكوكيز

لزبدة الفول السوداني العديد من الفوائد فهي تعد غذاء متكامل ينصح به الأطباء لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة فهي تمنح الجسم الطاقة اللازمة لأداء الأعمال اليومية، وتمنح أيضا الشعور بالشبع لفترة طويلة لاحتوائها على الكثير من الألياف التي تساعد في سرعة الهضم وسوف نعرض أهم فوائد زبدة الفول السوداني.

فوائد زبدة الفول السوداني

1. تقوي جهاز المناعة وتعززه لمواجهة الأمراض.

2. تقلل من نسبة الكوليسترول الضارة للجسم مما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تساعد في بناء العضلات وتقويتها.

4. تحتوي علي مضادات أكسدة مهمة جدا للجسم وأيضا تحتوي علي الألياف التي تساعد في عملية الهضم وبعض العمليات الحيوية الأخرى في جسم الإنسان والدهون المشبعة والغير مشبعة المفيدة جدا للجسم.

5. مفيدة للبشرة فهي تمنحها النعومة والترطيب وتساعد في تأخير ظهور التجاعيد وتمنع الإصابة بالجلد المتعفن لذلك تصنع منها كريمات للبشرة.

6. تساعد في زيادة النشاط الذهني ونمو العقل.

7. تعد زبدة الفول السوداني مصدرا مهما للبروتين والبوتاسيوم المهمان لبناء الجسم.

8. تعطي إحساس بالشبع مما يساعد في خسارة الوزن الزائد وبناء العظام.

طريقة تحضير زبدة الفول السوداني بدون أي إضافات

نحضر نصف كيلو من الفول السوداني المحمص ونقوم بالتخلص من قشرته ثم نضعه على النار ليصبح دافئا، ثم نقوم بطحنه في محضر الطعام بدون أي إضافات، نستمر في الطحن حتى يصبح ناعما جدا ويصبح قوامه متماسك، ويستمر الطحن حتى يتحول إلى سائل مثل الزبدة، ويمكن ضربها بمضرب كهربائي أو الهاند بلندر حتى تصبح أكثر نعومة، ثم نتركها في الثلاجة لتتماسك وتصبح زبدة الفول السوداني الرائعة جاهزة بدون أي إضافات.

كوكيز زبدة الفول السوداني

• لتحضير كروكيز زبدة الفول السوداني نقوم بخلط كوب من السكر مع نصف كوب من زبدة الفول السوداني مع بيضه واحدة حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات متساوية فالحجم وندخلها فرن ساخن علي درجه ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق.

• يمكن تشكيلها ببعض قطع الشوكولاتة علي وجهها ثم نعيدها للفرن لمدة ٥ دقائق حتى تمتزج الشوكولاتة مع كرات الكوكيز ونتركها لتبرد تماما وتتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

• ويمكن أيضا تشكيلها بغمس الكرات في معلقتين من السكر الأبيض قبل خبزهم ثم نشكلها بواسطة مسكين أو آلة تزين الحلويات أو شوكة ثم نضعها في فرن ساخن لتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.