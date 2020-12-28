نظام فارس التابع لوزارة التربية والتعليم وخطوات طلب أجازات متنوعة

نظام فارس هو نظام تابع لوزارة التربية والتعليم السعودية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ومن خلاله يتم تقديم خدمات عديده منها طلب الإجازة المرضية و برنامج فارس ليس حديث العهد ولكنه تم تأسيسه منذ فترة من السنين لكي يتمكن كل من يرتاد هذا الموقع أن يحصل علي الخدمة التي يريدها ومن خلال نظام فارس تسجيل دخول لطالب الخدمة وسبق له أن تم تسجيل بياناته علي الموقع يستطيع الحصول علي أي معلومات يريدها أو خدمات خاصة بالموقع ويتيح رابط نظام فارس الجديد علي الموقع الرسمي خدمة من الخدمات وهي خدمة طلب أجازة مرضيه التي سنتعرف علي خطواتها وشروطها والتي أتيحت علي نظام فارس الخدمة الذاتية داخل الموقع والتي تكون متاحة لكل من المعلمين وأيضاً المعلمات وأعضاء هيئة الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم و نظام فارس 1442 موقع به كافة الخدمات لكافة الفئات المذكورة في هيئة التعليم والإدارة كل ما يجب عليك فعله هو معرفة طريقة التسجيل في نظام فارس للتعرف علي الخطوات الواجب فعلها في تقديم الخدمة .

نظام فارس والتعريف بالنظام وماذا يحتويه من خدمات :-

هذا النظام هو نظام تم أطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ليستفيد من خدماته جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الإدارات التعليمية التابعة للوزارة لكي يتمكنوا جميعهم من الحصول علي ما يريدونه من خدمات متاحة علي نظام فارس الخدمة الذاتية ومن خلال الخطة الموضوعة للمملكة العربية السعودية 2030 كان هذا البرنامج من ضمن الخطة للارتقاء بمستوي الخدمات وأيضاً لسعي السعودية في أن تبنى المستقبل الخاصة بالدولة وأن تنهض بها وتساعد في أن يتم ظهور جيل كامل من الشباب والشابات قادرين علي التعامل مع كافة الوسائل التكنولوجية وقادرين أيضاً علي أن يديروا أمور بلدهم بوعي عالي وبعقلية ذات ذكاء تكنولوجي .

رابط نظام فارس الجديد وخطوات طلب الإجازة المرضية من خلال الموقع الرسمي :-

يمكنك من خلال الموقع الرسمي للنظام بأن تقوم بطلب أجازة مرضية سواء كانت هذه الإجازة بسبب ما أذا كانت لا قدر الله بسبب حادثة أو بسبب لا قدر الله بمرض معين جعلك لا تستطيع أن تواصل العمل وأيضاً هناك طلب أجازة من أنواع أخري مثل الإجازات الاعتيادية بسبب معين خارج نطاق تصرفك بأن تذهب للعمل في يوم ما أو طلب أجازات استثنائية خاصة بظرف طارئ ويكون ذلك متاح من خلال الموقع الرسمي عن طريق الحساب الخاص بك والذي قمت بتسجيل بياناته مسبقاً .

الخطوة الأولي من الخطوات هي أن تقوم بالدخول علي نظام فارس من خلال الحساب الخاص بك في الموقع .

بعد الدخول للموقع يتم الانتفال إلي قائمة الشاشة الرئيسية .

الخطوة الثالثة يتم الضغط علي كلمة الخاصة بخيار الخدمة الذاتية الخاصة بالموظف .

في الخطوة الرابعة يتم الضغط علي كلمة قائمة طلبات المتاح بها نوعية الطلب المراد .

الخطوة الخامسة يتم الضغط علي طلب إجازة حتي تتمكن من طلب إجازة مرضية .

الخطوة السادسة يتم تسجيل البيانات التي تريدها كتحديد نوعية الإجازة ومدتها وسببها .

الخطوة السابعة يتم الضغط علي الكلمة احتساب مدة الإجازة لكي يظهر لك الإجمالي الخاص بمدة إجازتك .

الخطوة الثامنة يتم بها إرسال النموذج الخاص بطلب الإجازة من جهة عملك أو إرساله pdf .

بعد أجراء الخطوة السابقة يتم الضغط علي كلمة التالي لاستكمال باقي الخطوات .

يتم بعد ذلك ظهور كافة الخطوات الخاصة بالإجازة سواء حالتها أو جميع المرفقات المرفقة ومعرفة من هم المسئولين عن الطلب الخاص بك .

يتم بعد كل الخطوات العشر السابقة الضغط علي كلمة تنفيذ حتي يتم تنفيذ طلب وبذلك تكون انتهت الخطوات للحصول علي إجازة .

نظام فارس 1442 الخطوة الأولي من الخطوات هي أن يتم الدخول إلي نظام فارس تسجيل دخول لتتمكن من عمل الخطوات . يتم بعد ذلك الانتقال إلي القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع . يتم ألاختيار الخاص الصلاحية للخدمة الذاتية الخاصة بالموظف . يتم ألاختيار الخاص بالقائمة التي بها الطلبات وهي قائمة الطلبات . من بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة طلب إجازة . في الخطوة التالية يتم اختيار طلب الإجازة الخاص بمرافقة مريض . يتم بعد ذلك تحديد مدة الإجازة التي تريدها لمرافقة المريض . يتم تحديد مع من ستكون مرافقتك من خلال المربع الذي يحتوي علي كلمة companion . يتم بعد ذلك التقرير الخاص بالمريض والذي يحتوي علي حالته وإرسال أي شئ يثبت صلة القرابة سواء صك إعالة أو كارت الخاص بالعائلة . يتم بعد هذه الخطوات السابقة الضغط علي كلمة التالي لتكملة باقي الخطوات المطلوبة . بعدها يتم ظهور كافة الخطوات التي تمت والمستندات والمرفقات الخاصة بطلبك والتعرف علي الموظفين المسئولين علي طلبك . بعد كل الخطوات السابقة تكون قد انتهيت من طلبك ويتم الضغط علي كلمة تنفيذ .

الخطوات التي يجب أتباعها عند طلب الإجازة المرضية :-خطوات خاصة بطلب إجازة مرافق :-

نظام فارس هو نظام قدمته المملكة العربية السعودية تسهلاً علي كافة مواطنيها والرفع عن كاهلهم دون عناء الذهاب لجهة معينة لإنهاء إجراءات خاصة بهم متعلقة بجهة معينه وكان هذا النظام أحد الأنظمة التي توفر الوقت والجهد وعناء التنقل من مكان لآخر لإنهاء طلب أو خدمة وكان هذا النظام وما زال من ضمن الخطة الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية في خطة 2030 للارتقاء بالبلاد ولكي يكون لها مستقبل مشرق .