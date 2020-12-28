بكين ـ وكالات: نصح خبراء بوضع كمامات وأقنعة على وجوه الحيوانات الأليفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشار أحد الخبراء من اللجنة الوطنية للصحة في الصين إلى أن “الحيوانات قد تضطر للخضوع لحجر صحي، إذا ما اتصلت مع مريض بشري”. وقال لي لانجوان: “بعد انتشار الوباء، ينبغى على أصحاب الحيوانات الأليفة تعزيز سبل حمايتهم. لأن الوباء ينتشر بين الثدييات، لذلك يجب أن نتخذ الاحتياطات اللازمة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجه لوضع كمامات على وجوه الحيوانات الأليفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.