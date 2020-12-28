بوتين وجين بينج: الاتصالات بلغت أعلى مستوى فى التاريخ بين روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدره الكرملين، أجريا بوتين وشى جين بينج اتصالاً هاتفيًا، اليوم الإثنين، حيث "تبادلا تهانئ دافئة بمناسبة أعياد رأس السنة المقتربة، ولخصا نتائج تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بين روسيا والصين فى العام المنتهى".

وأشار بيان الكرملين إلى أنه تم "الإشادة بالاتصالات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أنها بلغت أعلى مستوى فى التاريخ وتحمل في الحقيقة طابعا متبادل المنفعة" خلال اتصال الرئيسين.

كما شدد الجانبان على أنه "فى سياق الذكرى الـ75 للنصر فى الحرب العالمية الثانية على وحدة مواقف روسيا والصين من الدفاع عن الحقيقة التاريخية ونتائج الحرب".

وبحالة من الرضاء، أشار بوتين وشى جين بينج "إلى الجهود المشتركة الفعالية للمصالح المعنية للبلدين الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا"، لافتين إلى "أهمية التعاون فى مجال تطوير وإنتاج اللقاحات".

وأكد الرئيسان "التصميم المتبادل على مواصلة تعميق العمل المشترك فى جميع الاتجاهات، بما فى ذلك تطبيق مشاريع مشتركة كبيرة فى قطاعى الطاقة والتعاون الصناعى"، خاصة فى سياق حلول الذكرى الـ20 عام 2021 لتوقيع اتفاق حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.

كما أعربا رئيسا الصين وروسيا عن "استعدادهما لتنشيط تنسيق الخطوات فى الساحة الدولية لضمان مصلحة السلام والاستقرار على النطاق العالمى والإقليمى".