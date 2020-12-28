الشيشان: مقتل ضابطين فى هجوم مسلح وسط العاصمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة "إنترفاكس" الروسية إلى مقتل أحد المهاجمين أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة. وبحسب الوكالة، لم تعرف دوافع الهجوم حتى الآن، إلا أن السلطات الأمنية فى الشيشان قامت بتطويق موقع الحادث فى انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة.

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