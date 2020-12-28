روسيا تمدد تعليق الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى روسيا، فى بيان، أنه اتخذ قرارا لتمديد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا حتى الساعة 23:59 من يوم 12 يناير، بهدف منع وصول السلالة الجديدة إلى الأراضى الروسية.
وسبق أن أعلنت السلطات الروسية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم 22 ديسمبر ولمدة أسبوع على خلفية اكتشاف سلالة متحورة لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة.
وأعلن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أى بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.
وانتقلت هذه السلالة حتى الآن إلى 10 دول أوروبية على الأقل إضافة إلى بلدان عدة فى الشرق الأوسط وآسيا والقارتين الأمريكيتين وإفريقيا.
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