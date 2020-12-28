روسيا : ارتفاع 55% فى معدل وفيات كورونا خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الإثنين تسجيل ارتفاع قياسى لمعدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد، وبنسبة 55%، خلال شهر نوفمبر الماضى.





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