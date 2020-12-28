جونسون : اتفاقية التجارة بداية جديدة لعلاقة متكافئة مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، باتفاقية التجارة التى وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى، معتبرًا أنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل، وذلك خلال‭ ‬اتصال هاتفى مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.





وفى تغريدة على تويتر، قال جونسون: "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل. ورحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين". وأضاف رئيس الوزراء البريطانى: "نتطلع إلى التصديق الرسمى على الإتفاقية، والعمل سويا فى الأولويات المشتركة، مثل التصدى لتغير المناخ".

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