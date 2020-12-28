الكرملين : تأخر تطعيم بوتين لا يزعزع الثقة فى اللقاح الروسى

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن تأخر قرار الرئيس فلاديمير بوتين بتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يزعزع الثقة فى اللقاح الروسى بأى حال من الأحوال.





وردا على سؤال فى هذا الشأن، قال بيسكوف "إطلاقا لا".. لافتا إلى أن روسيا أطلقت بالفعل عملية تطعيم سكانها، بينما تجرى زيادة إنتاج اللقاح، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار بيسكوف إلى أنه لم يكن بإمكان بوتين تلقى لقاح فيروس كورونا قبل أن يتقرر أنه آمن للأشخاص فوق 60 عاما.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أشار فى وقت سابق إلى أن بوتين اتخذ قرار تلقى التطعيم لكنه ينتظر "انتهاء جميع الإجراءات"، وعندما سئل عما إذا كان بوتين سيتلقى اللقاح على الهواء مباشرة، أجاب بيسكوف بأنه لا يعرف وأن ذلك سيتوقف على قرار بوتين.

وفى 17 ديسمبر، قال بوتين، فى مؤتمره الصحفى السنوى، إنه سيتلقى اللقاح فى أقرب وقت ممكن، موضحا أنه يتبع إرشادات المتخصصين فيما يتعلق بالقيود العمرية فى هذه المرحلة.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أجازت، يوم السبت الماضى، استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

يذكر أن العديد من قادة العالم بادروا بتلقى الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، لتعزيز ثقة الجمهور فى اللقاح مع بدء حملات التطعيم فى دولهم.