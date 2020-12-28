إسبانيا تضغط على بريطانيا "جبل طارق مقابل بريكست".. وحكومة شبه الجزيرة تحذر من فوضى حدودية

دعا رئيس وزراء جبل طارق المملكة المتحدة وإسبانيا إلى "استيعاب التراث التاريخي" قبل أيام فقط من تأمين صفقة حدودية لشبه الجزيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لم تكن الأراضي البريطانية ، المعروفة باسم "الصخرة '' ، جزءًا من اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عشية عيد الميلاد.

على الرغم من أن سكان جبل طارق سوف يتمتعون بحقوق المواطنين البريطانيين المدرجة في شروط الاتفاقية ، إلا أن الصفقة لا تتضمن أي أحكام تتعلق بحدود ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين إسبانيا وجبل طارق.

تم اقتطاع هذه القضية من المحادثات التجارية الأوسع بين لندن وبروكسل وكانت موضوع مفاوضات ثنائية بين حكومة المملكة المتحدة وإسبانيا. لكن هذه المحادثات لم تتوصل بعد إلى حل قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر. اقرأ ايضا متحدثا في مؤتمر صحفي يوم الأحد ، حذر رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو من أن "الوقت لا يزال فيه متسع" قبل هذا الموعد النهائي ، حيث دعا إلى "فرصة أخيرة" للتوصل إلى الاتفاق. قائلا: لقد حان الوقت لفهم التاريخ وحجم الغضب الذي قد يتولد إذا تمسكتم بالقوة للاستيلاء على تاريخنا". وأضاف "لا يمكن لطرف الفوز إلا إذا فزنا جميعًا، وسوف نخسر بالتأكيد جميعًا إذا خسر أحدنا". وتابع قائلا: لذا فهذه هي اللحظة التي يكون لدينا فيها الاختيار من أجل شعبنا، سواء كنا نضمن عدم خسارة أي منا على هذه الطاولة حتى لو لم يفز أحد منا، أو نضمن فوزنا جميعًا لضمان عدم وجود أي منا يخسر. واستطرد: هذا واضح، أنا متفائل بأننا نستطيع الوصول إلى هناك. وكانت جبل طارق تحت الحكم بريطانية منذ عام 1713، حيث صوت مواطنوها بأغلبية ساحقة، بنسبة 99 ٪ لصالح البقاء تحت سيادة المملكة المتحدة في استفتاء عام 2002.

ومع ذلك، حافظت إسبانيا منذ فترة طويلة على مطالبتها الخاصة بجبل طارق، التي تقع قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، وقد استخدمت مدريد في السابق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للضغط على هذه القضية.