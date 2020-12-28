نوفاكس تبدأ المرحلة التجريبية للقاحها ضد كورونا في الولايات المتحدة والمكسيك

أعلنت شركة نوفاكس، اليوم الاثنين، عن بدء برنامج المرحلة الثالثة من دراستها المحورية في الولايات المتحدة والمكسيك لتقييم فعالية وأمان ومناعة لقاح NVX-CoV2373، المرشح من الشركة لعلاج كورونا - كوفيد 19، وفقا لما أعلنته في بيان صحفي.

وأضافت شركة نوفاكس أن ما يقرب من 30 ألف متطوع في أكثر من 100 مدينة في كلا البلدين سوف يسجلون في التجربة، وسيتلقى ثلثا المشاركين لقاحًا فعالًا.

وأشارت مرحلتان أوليتان من التجربة إلى أن اللقاح ينتج استجابة مناعية قوية، ويولد كمية جيدة من الأجسام المضادة ضد الفيروس، حسبما أشارت الشركة.

وقال ستانلي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفاكس: "مع انتشار جائحة كورونا - كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، تعد هذه التجربة خطوة حاسمة في بناء محفظة عالمية من اللقاحات الآمنة والفعالة لحماية سكان العالم".

وتجري نوفاكس حاليًا مراحل مختلفة من التجارب العلمية في بلدان مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا.

وقالت الشركة، إنها تخطط لتسجيل أشخاص من مجموعات مختلفة، بما في ذلك أولئك الذين ينوون أن يكونوا في سن 65 عامًا أو أكبر، والأمريكيين من أصل أفريقي، وأمريكا اللاتينية، والهنود الأمريكيين.

وتعتبر نوفاكس هي خامس شركة تطلق تجربة المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد خطوات مماثلة من قبل فايزر وبيونتك ومودرنا واسترازينكا وجونسون.