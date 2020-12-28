روسيا تبدأ تجارب سريرية لدواء جديد مضاد لـ كورونا

أعلن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد أبحاث "جماليا"، لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، عن أن روسيا ستبدأ تجارب سريرية لدواء جديد قائم على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في خريف عام 2021.
وقال جينتسبيرج إن المعهد كان يعمل على هذا الدواء في نوفمبر، معربا عن أمله في ذلك الوقت يمكن تسجيله في غضون عام.
واضاف "آمل أن تبدأ التجارب السريرية في الخريف. آمل أن نبدأ المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من التجارب، ويتم استخدام تقنيات مختلفة لتكوين الأجسام المضادة وتطوير الأدوية السريرية، ولديهم ميزات مختلفة قليلا"
وتابع "لا يمكن لأحد أن يخمن مسبقًا الميزات الأفضل ، وأي التقنيات والأدوية لها مزايا، ولا يسعني إلا أن أقول أنه إذا كان لدينا نهج جاد حيال ذلك - وهذا هو الخيار الوحيد الممكن - فيجب علينا استخدام العديد من التقنيات في وقت واحد عند تطوير الدواء"
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