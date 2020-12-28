المرصد السوري: 10 قتلى خلال اشتباكات قرب بلدة عين عيسى شمالي البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، مقتل 10 أشخاص من الفصائل الموالية لأنقرة وقوات قسد، خلال اشتباكات قرب بلدة عين عيسى شمالي البلاد.

أرسلت السلطات الروسية، في وقت متأخر أمس الأحد، المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا.

وقد شهدت المنطقة، اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب طريق استراتيجي تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.

وجاء ذلك قبل محادثات تعقد في جنوب روسيا غداً الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

واندلعت معارك بين مقاتلين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب عين عيسى في شمال سوريا هذا الشهر.