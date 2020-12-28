نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والإمارات شراكة وثيقة أثبتتها العلاقات (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علاقات قوية ومتينة تجمع مصر والإمارات، ما يمثل نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، فعلاقات البلدان مبنية على التكاتف والدعم المشترك.

تلك العلاقات بين القاهرة وأبوظبي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1971، وتنظمها مجموعة من الاتفاقات والبروتوكولات، ومشاورات لم تنقطع بين قيادتي البلدين، للتنسيق حيال التحديات المشتركة، خاصة مع التطورات التي شهدها الوطن العربي مؤخرا، من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وتتميز العلاقات المصرية الإماراتية بالخصوصية والاحترام المتبادل، وقدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة وتطويرها.

واقتصاديا، تحتل الإمارات المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية المباشرة نحو 15 مليار دولار، كما تعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، وتمثل السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية.

مصر والإمارات حائط صد من أجل حماية المنطقة، ونموذج علاقات يحتذى به في المنطقة والعالم.