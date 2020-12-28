خاص.."بيج رامي" يتحدث عن مستر أولمبيا وجدل الـ"500 ألف جنيه"

لا يزال الجدل يحيط بالبطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، منذ تتويجه بلقب مستر أوليمبيا 2020، ليتجدد مؤخرا بتسريبات من شخصيات إعلامية عن طلب مدير أعماله 500 ألف جنيه للظهور في القنوات الفضائية.

وقال رامي في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية"، إنه "ليس مسؤولا للرد على تلك الأقوال التي ترددت خلال الأيام الماضية، وهناك شركة مسؤولة عن مثل هذه الردود فيما يتعلق بالمسائل المادية والقانونية".

وسرعان ما رد أحد البرامج على قناة "سي بي سي" المصرية"، على هذه الأنباء، في بيان الأحد، بالتأكيد أن "علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة".

وأضاف البيان: "كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيغ رامي".

وكان "بيغ رامي" قد توّج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وعاد "بيغ رامي" للتأكد أنه واجه العديد من التحديات للوصول إلى التتويج بالبطولة، خاصة مع تزامن عقدها مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "الله قدّر وسهّل حصولي على هذا الإنجاز رغم كل التحديات، ومثلما يسعى الجميع في مصر على (لقمة عيشه) كنت أسعى مثلهم.. اجتهدت وحاربت على (لقمة عيشي) وسهل الله كافة الأمور".

وأوضح أنه كان مصمما على الخروج من هذا "العام الصعب" بإنجاز يناسب مصر وشعبها.

ولفت رامي إلى أن إعداد البطل الرياضي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال في آن واحد، وقال: "هذا أمر مفروغ منه، فأي إعداد لبطل أو فريق أو منتخب كرة قدم أو لعبة جماعية أو فردية يواجه بالكثير من التحديات".

وأضاف: "لو نظرنا للأندية المصرية على سبيل المثال، لديهم حجم إنفاق ضخم لتحقيق البطولات الأفريقية، وبالتالي فأي مجال رياضي يحتاج لمصروفات ضخمة، وأنا مثلهم بالطبع، لأنني لا أعمل بشكل منفرد، بل مع فريق كامل به مدربين ومعدين ومؤهلين، وكلها مصروفات لتأهيلي، ولن أصرف من مالي الخاص على ذلك".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فوز رامي بالبطولة، بالكثير من التعليقات والصور والفيديوهات للبطل المصري، وزادت حدتها مع دعمه في أزمة الظهور التلفزيوني.

وعلّق رامي على ذلك بالقول: "إن الإنجاز الذي حدث كان بفضل الله ثم دعوات الناس، وتقديرهم فضل كبير ومسؤولية على عاتقه للاستمرار على مستواه، وأشكرهم وأعدهم بالمزيد من البطولات مستقبلا".

وأوضح أن من طموحاته تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر، ودعم الشباب للاستمرار فيها، كاشفا عن عقد مؤتمر صحفي بعد هدوء الأوضاع في مصر من أزمة كورونا، لإعلان خطة جديدة يشارك فيها لتطوير اللعبة.

وأعرب "بيغ رامي" عن أمله في لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرا ذلك "شرف كبير، ويجعل للإنجاز طعم وشكل آخر".

واستطرد: "لكنني أعرف مسؤوليات الرئيس الفترة الحالية.. لو كانت هناك فرصة للقائه فهذا أمر عظيم، ولو لم تحدث فنحن نقدر ظروف البلد".

وعن طموحه الشخصي، قال البطل المصري إنه يتمنى أن يحالفه التوفيق مستقبلا لتحقيق هذا الإنجاز لفترة طويلة، مؤكدا مشاركته في نفس البطولة مجددا.