بسبب الديون .. إيران تخفض إمدادات الكهرباء للعراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الغاز الوطنية فى إيران، اليوم الإثنين، خفض الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار، بعدما قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرضت بغداد ومدنًا أخرى لخطر نقص خطير فى الكهرباء.





وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الشركة الإيرانية: "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار هى قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها ثلاثة مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها فى المصرف العراقى للتجارة، فضلاً عن ديون مستحقة بما يزيد على مليارى دولار".

وبحسب الوكالة، لا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات فى عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية.

وجاء فى البيان الذى نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، أنه "بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقى بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق".

ومن المتوقع أن يؤدى نقص الكهرباء الذى يخشاه العراق، إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

وقال مسؤول عراقى، أمس الأحد، إن من المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيرانى رضا أردكانيان، بغداد غداً الثلاثاء، لمناقشة الفواتير غير المسددة مع نظيره العراقى.