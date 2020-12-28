تسجيل 11 إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى هولندا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد الوطنى الهولندى للصحة العامة والبيئة، فى بيان اليوم، أنه لم توجد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.
وأفاد المعهد، أن التحقيق فى مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.
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