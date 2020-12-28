الأردن يسجل 20 وفاة و1.802 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة الأردنية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة ارتفع إلى 289 ألفا و748 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 21 ألفا و909 حالات، وارتفع إجمالى الوفيات إلى 3.778 حالة.

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