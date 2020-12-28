بريطانيا تسجل ارتفاعا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41.385، ليصل إلى مستوى 2.329.730 حالة.
وتشير هذه الإحصائية إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات حيث سبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 25 ديسمبر 32.725 حالة، وفى 26 ديسمبر 34.693، وفى 27 ديسمبر 30.501.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت 357 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 71.109 متوفين.
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