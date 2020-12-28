جدة - نرمين السيد - أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، تمديد القيود على الحركة فى العاصمة كوالالمبور وولايتى صباح وسيلانجور لأسبوعين آخرين، للمساعدة فى مواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الإثنين، أعلن وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، أن القيود التى كان مقررًا لها حتى 31 ديسمبر، ستستمر حتى يوم 14 يناير المقبل. وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الـ100 ألف حالة للمرة الأولى، عشية عيد الميلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماليزيا تمدد قيود كورونا حتى 14 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.