إيطاليا ترصد ارتفاعا ملموسا للوفيات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8.585 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2.056.277.

وبحسب "روسيا اليوم"، تشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10.407 حالات، وفى 27 ديسمبر 8.913.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 72.370 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 26 ديسمبر 261 حالة، وفى 27 ديسمبر 298، لكن يجب الإشارة إلى أن مؤشرات الفيروس تشهد دائما انخفاضا معينا فى يومى عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1.408.686 شخصا بعد رصد 14.675 حالة شفاء، بينما لا يزال 575.221 يتلقون العلاج.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات فى أوروبا وخامس أكبر حصيلة فى العالم.