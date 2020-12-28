ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء الدولة إلى 257 في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20135.

وبلغ عدد الحالات الجديدة 15197 حالة في نفس الفترة، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الوباء إلى 2162.775.

وفرضت أنقرة عمليات إغلاق كاملة في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع للحد من العدوى.

وسيتم إغلاق الأتراك أيضًا من الساعة 9 مساءً من 31 إلى 5 من صباح يوم 4 يناير كجزء من الإجراءات المشددة لمنع زيادة تفشي الوباء.