أظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء الدولة إلى 257 في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20135.
وبلغ عدد الحالات الجديدة 15197 حالة في نفس الفترة، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الوباء إلى 2162.775.
وفرضت أنقرة عمليات إغلاق كاملة في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع للحد من العدوى.
وسيتم إغلاق الأتراك أيضًا من الساعة 9 مساءً من 31 إلى 5 من صباح يوم 4 يناير كجزء من الإجراءات المشددة لمنع زيادة تفشي الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.