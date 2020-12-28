مثل التفاوض مع خاطفي رهائن.. كيف اقتنع ترامب بالموافقة على خطة إنعاش الاقتصاد؟

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الإثنين، عن كواليس المفاوضات التي جرت بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير الخزانة، ستيفن مونتشين، وزعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب، كيفن مكارثي، لإقناع الرئيس بالتوقيع على قانون الإغاثة من فيروس كورونا.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي لم يذكر اسمه قوله، إن المكالمة الهاتفية، التي شارك فيها الرئيس مع مونتشين ومكارثي، كانت سببًا في إقناعه بالعدول عن قراره والتوقيع على مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا، وقال ترامب في نهاية المكالمة: "هذا جيد.. يجب أن أوقع على هذا".

وأشار الموقع إلى أن جعل الرئيس ترامب غريب الأطوار، العنيد يوقع، بعد انتهاء استحقاقات إعانة البطالة بالفعل، كان أشبه بـ"عملية التفاوض مع خاطفي رهائن، أو إبطال مفعول قنبلة"، على حد تعبيره.

ولفت الموقع إلى أن مونتشين ومكارثي، شاركا الرئيس انتقاداته وانطباعاته وتصريحاته الغاضبة، بمساعدة السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، الذي كان يلعب الجولف مع ترامب يوم الجمعة الماضية، موضحًا أن الأطراف الثالثة حاولوا إيضاح الجوانب الإيجابية من مشروع القانون، وأهدوه "مكاسب" يمكنه الإعلان عنها، على الرغم من أنهم لم يغيروا مشروع القانون، حيث لعبوا على غروره، واستشهدوا بإرثه، وذكّروه بأنه لا يريد إيذاء الناس.

ووفقًا للموقع، فقد أقنعوا ترامب بأنه أظهر نفسه كمحارب، وأنه قد حصل على كل ما كان يتعين عليه الحصول عليه.

وقال ترمب، في تغريدة عبر"تويتر" في وقت سابق، "إن هناك أخبارًا جيدة بشأن قانون خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا".

وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، رفضه خطة التحفيز الاقتصادي البالغ قيمتها 892 مليار دولار، التي أقرها الكونجرس، الاثنين الماضي، ووصفها بـ"المخزية"، داعيًا إلى زيادة قيمة المساعدات المباشرة للأميركيين من 600 دولار، حسبما أقرت الخطة، إلى 2000 دولار، وهو الاقتراح الذي أعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، الموافقة عليه.

وقال ترمب في مقطع فيديو نشره عبر تويتر: "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع هذا القانون وزيادة مبلغ 600 دولار، القليل والذي يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين. كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِّفة في مشروع القانون هذا".